66 minutes du 20 octobre 2024, sommaire et reportages





66 minutes du 20 octobre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Gens du voyage : le camp du cauchemar

Vivre entouré d’une centrale à béton, d’une station de concassage de gravats, d’un champ de blé traité aux pesticides et de plusieurs lignes ferroviaires : tel est le quotidien infernal des 300 habitants de l’aire d’accueil d’Hellemmes-Ronchin (Nord), près de Lille. Cette situation a entraîné une recrudescence de maladies, telles que l’asthme, la gale du ciment et des cancers. Depuis 2013, cette communauté de gens du voyage lutte pour dénoncer un environnement toxique qui les empoisonne. Face à l’inertie administrative, ces familles impuissantes dénoncent un climat d’anti-tsiganisme. Un reportage sur une « bombe à retardement environnementale ».



🔵 Pouvoir d’achat : ils achètent à plusieurs !

Depuis quelques années, un type d’achat collectif peu ordinaire gagne en popularité : l’acquisition d’une maison à plusieurs. Ce mode d’achat permet de partager les frais, de diviser le prix et d’accéder à des espaces plus grands, offrant ainsi une opportunité intéressante pour devenir propriétaire à moindre coût. Les avantages sont nombreux pour faciliter l’accès à la propriété, mais il est également essentiel de savoir gérer les éventuels conflits entre « co-acheteurs » et « co-habitants ». Rencontre avec de nouveaux propriétaires qui ont choisi de vivre en habitat partagé.

🔵 Les secrets du meilleur croissant au beurre de France

Le croissant, viennoiserie emblématique des Français, devance même le pain au chocolat en popularité, avec près de deux milliards d’unités vendues chaque année en France. Préserver cette icône nationale et promouvoir l’excellence dans sa fabrication, tel est l’objectif du concours national du croissant au beurre. La semaine dernière, cet événement s’est déroulé à Montluel, près de Lyon, dans l’Ain. Vingt finalistes s’y sont affrontés pour remporter le titre tant convoité de meilleur croissant au beurre de France. Plongée au cœur de la compétition avec les maîtres de la viennoiserie.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Au cœur d’un évènement mondial

Le Mondial de l’Auto a fermé ses portes ce dimanche à Paris, porte de Versailles, après une 90ème édition qui a attiré plus de 400 000 visiteurs. Ce rendez-vous incontournable a permis à chacun de célébrer l’automobile en grand, et à certains de repartir avec une nouvelle voiture, profitant d’offres particulièrement attractives. Les constructeurs français ont marqué cette édition avec des nouveautés et des promotions agressives, en réponse à la concurrence croissante des marques chinoises. Comment se défendent-ils face à cette offensive venue d’Asie ? Nous avons suivi des vendeurs de plusieurs marques et des familles venues saisir l’opportunité. Immersion dans les coulisses d’un salon placé sous le signe de la riposte française.

Extrait vidéo

Alexandre et Marion ont opté pour une maison partagée. De voisins inconnus à véritable communauté, cette aventure séduit de plus en plus… « Pouvoir d’achat : ils achètent à plusieurs ! »

