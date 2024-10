« Jack Mimoun » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (20 octobre 2024)

Publicité





« Jack Mimoun et les secrets de Val Verde », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir, 20 octobre 2024, sur TF1. Un film réalisé par Malik Bentalha et Ludovic Colbeau-Justin, avec Malik Bentalha, François Damien et Jérôme Commandeur dans les rôles principaux.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming gratuit via TF1+, fonction direct.







« Jack Mimoun et les secrets de Val Verde » : l’histoire

Cela fait deux ans que Jack Mimoun a quitté l’île de Val Verde, où il a réussi à survivre seul dans un environnement hostile. Depuis, il est devenu une véritable icône de l’aventure. Un jour, une femme nommée Aurélie Diaz vient le trouver pour lui proposer de partir à la quête de la légendaire Épée du pirate La Buse.

Le casting

Avec : Malik Bentalha (Jack Mimoun), François Damiens (Jean-Marc Bastos), Jérôme Commandeur (Bruno Quézac), Joséphine Japy (Aurélie Diaz), Benoît Magimel (Jonas Anatoli)



Vidéo bande-annonce