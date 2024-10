« Les Bronzés » : 7 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (6 octobre 2024)

Publicité





Ce dimanche soir et en hommage à Michel Blanc, TF1 rediffuse le film culte « Les Bronzés ». Un film écrit et interprété par la troupe du Splendid : Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Dominique Lavanant, Martin Lamotte, et Gérard Jugnot.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via le site et/ou l’application TF1+ et sa fonction direct.







Publicité





Notez que TF1 déprogramme le film inédit initialement prévu ce dimanche soir, « The Batman », qui sera prochainement reprogrammé.

« Les Bronzés » : histoire, synopsis

Bernard, Gigi, Jérôme, Christiane, Jean-Claude et Nathalie arrivent par une nuit d’orage, dans un club de vacances en Côte d’Ivoire. Ils gagnent dans la boue, leur case respective. Le lendemain, avec le retour du soleil, ils entreprennent de lier connaissance, tout en cherchant à oublier les tracas quotidiens de la vie citadine. De « gentils organisateurs » se chargent d’animer leur temps libre…



Publicité





7 choses à savoir sur votre film

🏝️ Le film a bien failli s’appeler autrement car son titre ne plaisait à personne. Et puis finalement…

🏝️ C’est la pièce de théâtre « Amour, coquillages et crustacés » qui est l’origine de ce film jouée sur les planches par… la troupe du Splendid bien sûr ! Un pièce qui s’est jouée à guichets fermés durant plus d’un an.

🏝️ Coluche avait proposé ses services pour en être le réalisateur. Une offre déclinée par la troupe par peur que le film ne leur échappe et finisse par ne plus leur ressembler.

🏝️ Écrit et interprété par la troupe du Splendid, ce film a rencontré un beau succès d’estime avec 2.2 millions de spectateurs en salles lors de sa sortie en 1978. Un succès qui a poussé l’équipe à imaginer une suite dès l’année suivante, le fameux « Les Bronzés font du ski ». Une suite qui ne connaîtra pas le succès escompté mais deviendra pourtant culte au fil des ans grâce à de multiples diffusions à la télévision.

🏝️ Le film a été tourné à Assouindé, à quatre-vingt kilomètres d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.

🏝️ Les fameuses algues qui ont permis à Michel Blanc de ne pas se retrouver nu sur la plage étaient originaires de Bretagne et ont été expédiées par avion sur le lieu de tournage.

🏝️ « Les Bronzés » aux Etats-Unis. Voilà l’un des projets qui a effleuré l’esprit de certains membres de la troupe. Mais il est tombé à l’eau.

« Les Bronzés » : bande-annonce

Et comme toujours on finit avec une bande-annonce que vous connaissez probablement tous par coeur.

Les Bronzés, avec Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Le Splendid, Dominique Lavanant, Martin Lamotte et Gérard Jugnot. 📺 MERCREDI À 21H10 sur #TF1.pic.twitter.com/0DBKcXAsjy — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) July 6, 2023

« Les Bronzés », un film à voir ou à revoir ce soir sur TF1 dès 21h10.