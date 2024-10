Un Si Grand Soleil spoiler : Ludo face à Yann, Eliott découvre la vérité sur Muriel et Boris (épisode du 7 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1484 du 7 octobre 2024 – Les choses vont mal tourner pour Boris et Muriel dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Boris va se confier à Charles, loin d’imaginer qu’il va aller tout répéter à Eliott…





Boris confie avoir couché avec une femme une seule fois et ne pas réussir à se la sortie de la tête. Charles comprend que c’est Muriel, même si Boris ne confirme pas et dit qu’il ne la connait pas.







Charles décide de dire la vérité à Eliott : Muriel l’a trompé avec Boris mais ils n’ont couché qu’une seule fois ensemble ! Eliott est sous le choc et il est très remonté. Il annonce à Charles qu’il va régler ça à sa manière ! Eliott appelle Muriel et lui dit de ne pas l’attendre, il a plusieurs courses à assurer ce soir. Sauf qu’en réalité, Eliott décide de suivre Boris… Il a un poignard américain et il est prêt à l’agresser quand Muriel lui envoie une photo de Toma…

Pendant ce temps là, après l’agression de Serge Levars qui est toujours dans le coma, la police enquête. Yann convoque Ludo et c’est un moment très gênant… Ludo ne peut pas explique à Yann qu’il s’est éloigné de la manif car il ne faisait que penser à sa nuit avec Johanna. Yann explique à Manu qu’il a senti que Ludo lui cachait quelque chose…



