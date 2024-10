C à vous du 24 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Conférence de soutien au Liban, Proche-Orient, guerre en Ukraine… Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

🔵 Budget 2025 : la légalisation des casinos en ligne inquiète le secteur. On en parle avec Grégory Rabuel, directeur général du groupe Barrière et président du syndicat “Casinos de France”



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Khatia Buniatishvili interprètera en live le titre « ALLEGRO » Sonate N°16 de Mozart

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Morgan Pegues, chef exécutif du restaurant “L’Ours” à Vincennes (Val-de-Marne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Gad Elmaleh, pour son spectacle “Lui-même” actuellement en tournée dans toute la France dont du 18 janvier au 15 février au Dôme de Pari

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 24 octobre 2024 à 19h sur France 5.