Star Academy du 24 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 24 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château. Une journée qui débute avec le cours de chant de Sofia. La prof s’agace que de nombreux élèves arrivent en retard.





La prof de chant a prévu des ballons pour leur parler plancher pelvien. Ils s’installent en extérieur, Franck arrive alors que le cours est déjà commencé.







Marlène décide de prendre un moment avec Charles et Emma suite au débrief de dimanche. Charles avoue avoir perdu confiance depuis le dernier prime, il a l’impression que tout ce qu’il fait, ça ne va pas. Même pour l’évaluation, il a l’impression que c’était nul. Marlène les fait ensuite travailler. Charles se met à pleurer avant de chanter. De son côté, Emma manque de confiance en elle. Marlène leur demande de faire la part des choses et d’avoir des pensées positives.

Au château, des garçons dorment sur le canapé tandis que Maureen, Emma et Ebony répètent pour une audition. Thomas n’apprécie pas que les filles l’empêchent de dormir… Les filles s’affrontent ensuite devant les répétitrices et Sofia au théâtre. Emma perd complètement ses moyens, elle se met à pleurer et arrête en pleine chanson. Lucie l’encourage à continuer mais elle arrête de chanter.



Thomas s’en prend ensuite aux filles suite à leurs répétitions dans le salon. Et Michaël Goldman arrive pour annoncer les noms des 3 nominés : Paul, Masséo et Noah. Beaucoup sont choqués pour Noah.

Lucie et Fanny arrivent pour annoncer les attributions des chansons du prime. Julie chantera avec Kendji, Ebony avec Barbara Pravi, Franck et Ulysse avec Jérémy Frérot, Charles avec David Hallyday, et Marine avec Héléna. Programme complet des chansons du prime ici.

Julie et Masséo s’isolent, Julie l’interroge sur l’amour et son style de filles. Masséo ne recherche pas d’histoire pour l’instant, il veut du temps pour lui.

Jérémy Frérot débarque au château pour passer la soirée avec les académiciens. Ils s’installent dehors et chantent ensemble, Jérémy est venu avec qa guitare. Il propose ensuite à Ulysse et Franck de répéter leur titre pour samedi. Ils font ensuite leur hymne avec Jérémy Frérot !

Après cette belle soirée, tout le monde se couche avec des étoiles dans les yeux.

