Star Academy estimations : Masséo toujours en avance, Paul remonte sur Noah (SONDAGE)

Star Academy 2024 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2024 à J-2 du troisième prime qui verra l’élimination d’un second académicien. Cette semaine, Masséo, Noah et Paul sont nominés et soumis aux votes du public, qui va sauve l’un d’eux.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Masséo qui est toujours largement en tête et stable avec 60% des votes.







Derrière Masséo, Noah est toujours 2ème mais en légère baisse avec 27%. Quant à Paul, il est encore loin derrière mais il remonte avec 14% des votes de notre sondage. C’est donc compliqué pour Paul mais rappelons que c’est encore une fois les élèves qui départageront les 2 derniers et rien n’est donc joué !

Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage Star Academy nominations semaine 2

Qui doit rester ? Noah Masséo Paul Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.