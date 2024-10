C à vous du 4 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Confiance, autorité, légitimité : Pierre Rosanvallon nous parle de son nouveau livre « Les Institutions invisibles », est l’invité de C à vous

🔵 L’acteur Michel Blanc est mort à l’âge de 72 ans. « C à vous » lui rend hommage avec Jean-Pierre Lavoignat, journaliste de cinéma et Jérôme Begle, directeur de la rédaction de Paris Match



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cyril Rouquet-Prévost, chef et auteur culinaire

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : « Marie s’infiltre » pour le spectacle « Culot » en tournée dans toute la France et au Zénith de Paris la Villette le 21 décembre

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sylvie Vartan pour le spectacle « Je tire ma révérence » et le livre « Ma vie de scène en scène. De l’Olympia 1961 au Palais des Congrès 2025 »; et Abou Sangare et Boris Lojkine pour le film « Histoire de Souleymane » en salle le 9 octobre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 4 octobre 2024 à 19h sur France 5.