C à vous du 9 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 9 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 Matignon, avenir de la gauche, présidentielle 2027, situation internationale, …

L’ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, est l’invité de C à vous

🔵 La tempête Kirk traverse la France tandis que les États-Unis se préparent à l’arrivée de l’ouragan Milton : on en parle avec Gaël Musquet, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Maxime Lesobre, chef du restaurant gastronomique du Château de Courban (Côte-d’Or)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Roberto Alagna pour la « Soirée spéciale Roberto Alagna. Une célébration en grande pompe de ses 40 ans de carrière ! » vendredi 10 octobre à 21h05 sur France 5

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jarry pour son spectacle « Bonhomme » à l’Olympia et les 4 et 5 avril 2025 au Dôme de Paris; et Jean-Pierre Foucault pour le film “Meurtres sur la Côte Bleue” diffusé le samedi 12 octobre à 21h05 sur France 3

