Un Si Grand Soleil spoiler : Laura découvre la vérité, Johanna esquive Ludo (épisode du 14 octobre 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1489 du 14 octobre 2024 – Johanna est finalement enceinte mais on peut dire qu’on est loin du grand bonheur que devrait lui procurer cette grossesse dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ! Et pour cause, le bébé est certainement de Ludo…





Dans quelques jours, alors que Claudine a révélé la grossesse de Johanna à Ludo, celui-ci est perturbé et tente de joindre Johanna.







Mais Johanna refuse ses appels ! Et quand il vient lui parler, elle l’envoie balader et lui demande de la laisser tranquille…

De son côté, Laura comprend pour Ludo et son ex en le surprenant entrain d’enregistre un message vocal pour Johanna. Elle est sous le choc mais comprend mieux son attitude des derniers jours.



Et comme si ça ne suffisait pas pour Ludo, la police est à ses basques. Manu interroge Rémy, qui lui parle du moment où Ludo s’est isolé de la manif avant de revenir énervé…

