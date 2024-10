C dans l’air du 1er octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 1er octobre 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 1er octobre 2024 : le sommaire

⬛ Le discours de Michel Barnier

À partir de 15 heures, le Premier ministre a pris la parole devant une Assemblée sans majorité pour exposer ses priorités et la méthode qu’il entend suivre à Matignon. Ce discours de politique générale était particulièrement attendu, presque un mois après sa nomination par Emmanuel Macron. Face à une coalition hétérogène, Michel Barnier devait convaincre et rassurer, notamment en matière de finances publiques, où le déficit dépasse 6 % du PIB cette année.



Afin de réduire le déficit à 5 % en 2025 et sous les 3 % en 2029, Barnier a annoncé une « contribution exceptionnelle » pour les Français les plus fortunés et un « effort ciblé » sur les grandes entreprises réalisant d’importants bénéfices. Il a également mis en avant la nécessité de réduire les dépenses publiques et d’améliorer l’efficacité de l’État. Parmi les mesures envisagées, il a évoqué la mutualisation des agences et la réduction des normes européennes, ainsi que la fusion de France Stratégie avec le Haut-Commissariat au plan.

Sur le plan écologique, le Premier ministre a souligné la priorité de la « dette écologique » et a promis de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique à travers l’économie circulaire, la décarbonation industrielle et le soutien aux innovations. Il a également réaffirmé son soutien au développement du nucléaire et des énergies renouvelables.

En matière politique, Barnier a ouvert la porte à une réflexion sur le scrutin proportionnel et sur une reprise du dialogue sur la réforme des retraites, proposant des ajustements raisonnables. Concernant le pouvoir d’achat, il a annoncé une revalorisation du SMIC de 2 % dès le 1er novembre.

Enfin, il a identifié cinq grands chantiers prioritaires pour la France : le niveau de vie, les services publics, la sécurité quotidienne, la fraternité et l’immigration. Sur ce dernier point, le Premier ministre a insisté sur le respect de l’État de droit, prenant soin de se distancier des propos controversés du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait critiqué l’immigration et remis en question l’intangibilité de l’État de droit. Barnier a donc cherché à recentrer le débat, tout en affirmant la nécessité de réformer les textes pour garantir la protection des droits des citoyens.

En résumé, ce discours marque une volonté de compromis sur les dossiers économiques, sociaux et écologiques, tout en cherchant à maintenir une cohésion au sein d’une coalition fragile, face à des tensions sur des sujets sensibles comme l’immigration et l’État de droit.

