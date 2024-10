Un Si Grand Soleil spoiler : Levars agressé et dans le coma, Eliott grille Boris (épisode du 4 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1483 du 4 octobre 2024 – C’est un drame qui va se produire dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, l’avocat va disparaitre après une partie de chasse et Laetitia va demander à Manu de le retrouver…











Publicité





En bornant son téléphone, Manu retrouve Levars inanimé en forêt. Il a visiblement été agressé ! Tom est non loin de là et prend la fuite en voyant la police… Manu vérifie, Levars est toujours en vie et il appelle les secours.

Hospitalisé d’urgence, Serge est entre la vie et la mort, dans le coma. Laetitia est bouleversée, Manu lui promet de retrouver qui a fait ça. De son côté, Laura prévient Ludo à la coloc. Elle lui explique que s’il s’était pris la tête avec lui, il ferait partie des suspects…

De son côté, Eliott grille Boris. Laurine prend Eliott comme VTC et il entend une conversation téléphonique entre elle et son frère ! Evidemment ils parlent de Muriel et Boris affirme avoir toujours un espoir… Eliott est furieux.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : terrible nouvelle pour Johanna, Eliott cible Boris, les résumés jusqu’au 11 octobre 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic