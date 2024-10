Plus belle la vie : un personnage va revenir mais avec un nouvel acteur ! (PHOTO)

Publicité





Plusieurs anciens personnages s’apprêtent à revenir dans la série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En fin d’année, vous aurez le plaisir de retrouve trois anciens personnage du temps de France 3 : Emma Rimez (Pauline Bression), Baptiste Marci (Bryan Trésor), et leur fils Mathis.

















Mais l’un de ses personnages sera de retour sous les traits d’un nouvel acteur !

Il s’agit du petit Mathis, qui pour ce retour sera désormais incarné par le jeune Marley. Le petit-fils de Thomas et Gabriel, né en septembre 2017, a maintenant 7 ans. Et il a déjà connu deux changements d’acteurs ! Il était au départ incarné par les jumeaux Adrien et Mathis Garabedian, puis par Romario Jeannet jusqu’à l’arrêt de la série sur France 3.

PHOTO le nouveau Mathis Marci