C dans l’air du 9 octobre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 9 octobre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 9 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Netanyahou / Macron : la rupture ?

La France adopte un ton ferme à l’égard du Premier ministre israélien. Hier soir, le ministre des Affaires étrangères a qualifié de « provocation » les propos de Benyamin Nétanyahou, qui a menacé les Libanais de « destructions et de souffrances semblables à celles observées à Gaza » s’ils ne se débarrassent pas du Hezbollah. Jean-Noël Barrot a averti que si cette provocation était suivie d’effets, cela plongerait le Liban, déjà fragile et ami de la France, dans le chaos, et poserait à Israël des problèmes de sécurité plus graves que ceux d’avant les opérations militaires au Liban.



Cette mise en garde de la diplomatie française survient après une intensification des tensions entre Emmanuel Macron et Benyamin Nétanyahou ce week-end. Samedi, le président de la République a appelé à arrêter les livraisons d’armes à Israël, utilisées dans la guerre contre le Hamas à Gaza, tout en affirmant la solidarité de la France avec la sécurité d’Israël. Macron a insisté sur le fait qu’il n’était pas cohérent d’appeler au cessez-le-feu tout en continuant à livrer des armes. Bien qu’il ait précisé que la France ne fournit pas d’armes à Israël, ses propos ont provoqué la colère du Premier ministre israélien. Nétanyahou a déclaré que tous les pays civilisés devraient soutenir Israël dans sa lutte contre les forces de la barbarie iranienne, dénonçant les appels à un embargo sur les armes à destination d’Israël.

Le lendemain, lors d’une conversation téléphonique, les deux dirigeants ont reconnu leurs « différences », selon un communiqué de l’Élysée. La présidence française a souligné avoir exprimé « la solidarité du peuple français avec le peuple israélien » à l’approche du premier anniversaire de l’offensive terroriste du Hamas, tout en rappelant « sa conviction que le temps du cessez-le-feu est désormais venu ».

Les États-Unis et la France, en coordination avec des pays arabes et européens, avaient déjà appelé à un cessez-le-feu temporaire de vingt-et-un jours entre Israël et le Hezbollah pour éviter une escalade de la situation. Malgré la poursuite des bombardements au Liban et à Gaza, les discussions diplomatiques continuent, et plusieurs propositions de cessez-le-feu sont sur la table.

Dès lors, pourquoi la diplomatie peine-t-elle à mettre fin aux conflits au Proche-Orient ? Quelle est la position de Paris ? Après avoir exercé une influence considérable dans la région, la France perd-elle de son poids au Moyen-Orient ? Enfin, l’ancien commissaire européen Thierry Breton, après sa démission, a évoqué une « dérive » face à la montée en puissance de l’Allemagne dans les institutions communautaires, estimant que la « voix de la France porte moins » en Europe. L’influence française est-elle en déclin sur la scène européenne ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 9 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.