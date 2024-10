Ça commence aujourd’hui du 3 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 3 octobre 2024, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, dans le numéro inédit, Faustine Bollaert reçoit des jeunes femmes qui ont été victimes de fausses vidéos sur les réseaux sociaux.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 3 octobre 2024 : elles ont été victimes de fausses vidéos en ligne (inédit)

À 14 ans, Camelia a été victime d’une grave atteinte à sa vie privée : une fausse vidéo compromettante et des photos volées de son compte Snapchat ont circulé. Camelia a traversé une période très difficile marquée par du harcèlement, des insultes et des violences. Une émission pour informer et sensibiliser sur ce sujet sera diffusée cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05, « Suivies, traquées, harcelées : leur ex est devenu obsessionnel » (rediffusion)

« Il était constamment présent. » Son ex n’a pas supporté la rupture et a harcelé, surveillé et suivi Maïté, jour et nuit. En mettant fin à leur relation, elles ne s’attendaient pas à devoir traverser un tel calvaire.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 3 octobre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.