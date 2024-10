Capital du 13 octobre 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 13 octobre 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Débrouille, combines et fortune : révélations sur l'argent des gens du voyage ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 13 octobre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

C’est une communauté discrète qui suscite à la fois fascination et malaise, surtout lorsqu’il est question d’argent. Gitans, Tsiganes ou Manouches, près de 300 000 hommes et femmes appartiennent à la grande famille des gens du voyage. Qu’ils soient forains, ferrailleurs ou auto-entrepreneurs, tous ont une manière singulière de gagner leur vie et de gérer leur argent. Leur économie repose sur l’itinérance, avec ses propres codes et défis. Certains amassent des fortunes, tandis que la majorité jongle entre débrouille et petites astuces pour joindre les deux bouts. Pour la première fois, la communauté a accepté d’ouvrir ses portes aux équipes de Capital pour révéler les secrets de leur économie.

Joseph, 49 ans, ancien haltérophile passionné de Harley-Davidson, est un membre influent de la communauté, ayant fait fortune dans le commerce des métaux. Chaque jour, il achète et revend des centaines de kilos de laiton, de cuivre et d’acier, qu’il évalue en un clin d’œil. Malgré des revenus confortables, il conserve un mode de vie simple dans un mobil-home, entouré de sa famille. Ses seuls excès : une collection de flacons de parfum XXL et des fêtes familiales somptueuses. Pour les neuf ans de sa fille, il prévoit une célébration extravagante, où rien n’est trop beau pour impressionner son clan. Les fêtes sont fastueuses, avec des repas copieux et de l’alcool à volonté, et font souvent appel à des prestataires extérieurs, comme des traiteurs et pâtissiers, qui ont appris à faire affaire avec les gens du voyage. Première règle : ne jamais négocier.



Dans le sud de la France, à Gruissan, Éric et Jérôme Lanaret dirigent « Pirat’Parc », un parc d’attractions avec quarante manèges qui leur rapportent gros. Entre les jetons, les attractions à sensations et les jeux de hasard, ils maîtrisent l’art de divertir tout en faisant dépenser. Quels sont les secrets des forains pour maximiser leurs profits ? Les jeux de hasard les plus lucratifs seront révélés.

Cependant, au sein de cette vaste communauté, de nombreuses familles ont du mal à s’en sortir. Beaucoup de Gitans sont auto-entrepreneurs, des travailleurs polyvalents qui occupent des métiers souvent délaissés. Brandon, surnommé « DonBran », 32 ans, vit de la récupération de déchets et doit sans cesse user de stratagèmes pour se faire payer. Kevin, alias « Don Niglo », est spécialiste des petits travaux à domicile et parcourt la France, mais gagner sa vie n’est pas simple. Il doit non seulement se faire accepter, mais aussi optimiser ses déplacements. L’itinérance est un savoir-faire en soi : carburant, tarifs des aires d’accueil, coût de l’électricité, tout est à calculer. La situation se complique lorsqu’il doit affronter des municipalités hostiles aux gens du voyage, comme à Saint-Molf, où des dizaines de familles ont occupé un terrain de football à la veille de la fête du village, poussant le maire à agir pour les expulser.

« Débrouille, combines et fortune : révélations sur l’argent des gens du voyage », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.