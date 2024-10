Ici Tout Commence spoiler : la grosse boulette d’Hortense ! (vidéo épisode du 16 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Hortense va faire une grosse boulette dans la série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va faire une erreur face à Coline et l’élève pourrait bien se vexer !…





Et pour cause, alors que Clotilde et Hortense félicitent Coline pour ses progrès, Hortense gaffe en affirmant avoir donné un cours de dressage uniquement pour elle !







Clotilde Armand vient de terminer un cours de dressage noté avec les premières années. Hortense arrive ensuite dans les cuisines de l’Institut, curieuse de savoir si Coline a fait mieux que lors de son dernier cours. Manifestement, Coline est très satisfaite d’elle-même et remercie chaleureusement Hortense. Après tout, c’est grâce à son cours qu’elle a pu s’améliorer en dressage.

Hortense est ravie, mais son enthousiasme débordant la pousse à en dire un peu trop… et comme souvent avec elle, ses propos manquent de finesse ! Coline est sous le choc et comprend que son niveau était catastrophique…



