Cauchemar en cuisine du 3 octobre : direction Somain ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 3 octobre 2024 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Somain, dans le Nord.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 3 octobre 2024, présentation

Philippe Etchebest fait escale dans le Nord, chez les Ch’tis, à Somain, une petite ville située entre Douai et Valenciennes. C’est Benoît qui a sollicité l’aide du chef pour soutenir sa femme Emmanuelle, qui a repris un restaurant il y a quatre ans. La situation est critique : les clients se font rares et Emmanuelle, qui travaille avec son employée Kelly, se sent de plus en plus démunie. À son arrivée, le chef est agréablement surpris par la qualité du déjeuner : des produits frais, une cuisine soignée, et même du pain maison pour les burgers ! Tout semble réuni pour que l’établissement réussisse. Pourtant, derrière cette apparence prometteuse, la réalité est bien plus sombre…