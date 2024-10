HPI du 3 octobre 2024 : rebondissement dans le final de la saison 4 ce soir sur TF1

Publicité





HPI du 3 octobre 2024 – Ce jeudi soir, c’est l’heure du final de la saison 4 inédite de la série « HPI ». Au programme ce soir, le dernier épisode inédit de la saison suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







HPI du 3 octobre 2024 : votre épisode inédit ce soir

Saison 4 épisode 6 « Ultraviolet » : En hommage à Columbo, cette fois, le coupable est connu dès le début, et Morgane est prête à tout pour le confondre ! Cependant, elle est en congé maternité et n’a aucune raison de s’impliquer dans cette enquête. Mais la tornade rousse n’en a que faire et va user de ruse et d’ingéniosité pour rester sur les traces du criminel, même si cela met en danger la fin de sa grossesse. Et si l’identité du coupable est claire dès le départ, celle du père du bébé de Morgane ne sera révélée qu’au tout dernier moment !

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Jeremy Lewin (Timothée), Doudou Masta (David Diallo), Mohamed Makhtoumi (Docteur Benzaoui), Myra Tyliann (Afida), Clara Joly (Olivia), Clémence Thioly (Emilie Guillot), Solo Gomez (Infirmière maternité), Nathalie Desrumaux (Béatrice), Sébastien Degut (Dr Raphaël Guillot)

Avec la participation de : Rufus (Henri), Eric Caravaca (Dr Xavier Decker)



HPI, rappel de la présentation de la saison 4

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que Morgane a révélé à Karadec qu’elle pourrait être enceinte de lui, mais le commandant, en plein déni, refuse obstinément de la croire. Ce qui n’est peut-être pas plus mal, car Morgane reste incertaine quant à l’identité du père, qui pourrait être Super Poulet, Timothée, le brigadier au grand cœur, ou encore David, l’ancien repris de justice.

Ainsi, avec un ventre bien arrondi et l’esprit embrouillé, Morgane se lance dans une enquête sur un tueur en série qui sévit dans la région de Lille depuis plusieurs années. Une affaire complexe qui va rassembler toute l’équipe de la DIPJ et solliciter particulièrement les talents de psychocriminologue de Gilles.

Entre disparition inquiétante, assassinat en direct d’une influenceuse et un clin d’œil à Columbo, les énigmes ne manqueront pas dans ce final spectaculaire, qui mènera même notre duo en Bretagne pour rencontrer les parents de Karadec.