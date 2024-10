Demain Nous Appartient du 15 octobre : un terrible choc pour Rayane (résumé + vidéo épisode 1792 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 15 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1792 de DNA – Rayane va faire une terrible découverte ce soir dans votre de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, sur la clé usb, il découvre des photos de sa mère avec des hommes, laissant penser qu’elle était escort…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 15 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1792

Au lycée, Violette et Bastien décident de remettre à Rayane la clé USB trouvée parmi les affaires de son père. Lorsque Rayane arrive au lycée avec son petit ami Jack, Bastien lui rend aussitôt la clé ainsi que la veste de Malik. Inquiet, Rayane interroge ses amis sur le contenu de la clé mystérieuse. Cependant, Violette et Bastien préfèrent lui mentir, affirmant qu’ils n’ont pas osé regarder… En réalité, ils ont découvert des photos compromettantes… Rayane va regarder avec Jack et c’est un choc : des photos de Romy avec de nombreux hommes !

Pendant ce temps là, Roxane piège Manon et Nordine pour qu’ils puissent enfin se parler… Et ça marche, Nordine fait une déclaration à Manon et ils s’embrassent !



Quant à Bart, il redoute le dîner organisé par Timothée…

VIDÉO Demain nous appartient du 15 octobre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.