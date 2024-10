Plus Belle La Vie du 15 octobre 2024 : Yolande dans le viseur, Vadim débarque (résumé + extrait vidéo épisode 191 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 191 de PBLV – Lucie se réveille finalement à l’hôpital aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Gabriel va avoir un coup de génie concernant l’origine de l’intoxication !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 octobre 2024 – résumé de l’épisode 191

Gabriel informe Léa qu’il a enfin découvert la cause de l’intoxication de Jules, Patrick et Lucie : la datura stramonium, aussi appelée l’herbe du diable, une plante extrêmement toxique. Ils doivent maintenant comprendre comment ils l’ont consommée. Pendant ce temps, Patrick désinfecte frénétiquement la maison. Babeth lui reproche de faire disparaître des preuves cruciales pour l’enquête de Gabriel et Léa, mais Patrick, effrayé, veut tout nettoyer, du sol au plafond.

À la résidence, un nouveau venu, Vadim, rencontre Nisma. Celle-ci se coupe accidentellement au même moment. Vadim prend soin d’elle et lui explique qu’elle aura besoin d’un point de suture, mais Nisma l’envoie balader. Plus tard au cabinet médical, Vadim attend Babeth, qui s’excuse pour son retard. Il est le nouveau infirmier. Babeth mentionne la rigueur de l’entretien en raison des problèmes avec son prédécesseur, mais Vadim ne veut rien entendre et refuse d’écouter les critiques. Babeth lui propose une visite des lieux, mais cela ne l’intéresse pas. Il préfère recevoir son planning directement. Nisma se rend finalement au cabinet et, surprise, tombe sur Vadim. Il s’occupe de son point de suture. Leur interaction devient plus cordiale, et Nisma admet que l’ambiance à la résidence est agréable. Elle est étonnée de ne presque rien ressentir pendant les soins.



Publicité





Vanessa Kepler fait une apparition pour obtenir une réponse de la part d’Aya, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses appels. Aya la remercie d’avoir pensé à elle, expliquant qu’elle a longuement hésité, mais qu’elle ne peut pas accepter son offre. Elle sait que travailler pour Vanessa risquerait de blesser Barbara et Thomas. Vanessa l’accuse alors de manquer d’ambition.

De son côté, Thomas informe Barbara de l’origine de l’intoxication de Jules, Lucie et Patrick, évoquant le datura. Barbara en a déjà entendu parler. Thomas suppose qu’une plante du producteur pourrait avoir été contaminée et lui demande de redoubler de vigilance. Barbara le rassure en lui assurant qu’il n’y aura aucun souci.

Ophélie retrouve Aya dans un parc et lui parle de la colère de sa mère. Aya lui confie qu’elle a refusé le poste de cheffe privée que Vanessa lui avait proposé. Ophélie trouve cela regrettable, persuadée que sa mère aurait pu l’aider à progresser. Aya, cependant, pense que Vanessa cherche simplement à semer la zizanie au Mistral, rappelant que celle-ci a déjà tenté plusieurs fois de racheter l’établissement. Ophélie n’était pas au courant, et Aya préfère changer de sujet, évoquant le mauvais comportement de Vanessa.

Babeth propose à Vadim de prendre un verre pour célébrer son arrivée. Il accepte mais, à la surprise de Babeth, ne commande finalement rien. Il explique qu’il ne compte pas rester longtemps et devient froid lorsqu’elle tente de lui poser des questions pour mieux le connaître, prenant cela pour un nouvel interrogatoire.

Enfin, à la résidence, Léa rend visite à Jules pour lui annoncer que Patrick et Lucie sont hors de danger. Elle lui montre la plante à l’origine de l’intoxication, mais Jules ne la reconnaît pas. Patrick, interrogé par Gabriel, ne se souvient que d’avoir récupéré les gourdes lorsqu’il est allé chercher Lucie. Jules, quant à lui, mentionne une infusion à Léa.

Léa, Patrick et Jean-Paul décident alors de confronter Yolande pour savoir ce qu’elle met dans ses tisanes. Patrick lui demande si elle cueille ses plantes directement. En voyant une photo de la plante, Yolande avoue l’avoir cueillie elle-même et l’avoir utilisée dans une infusion glacée. Léa lui explique qu’il s’agit d’une plante hautement toxique !

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Louis en fuite, les résumés jusqu’au 1er novembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 15 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.