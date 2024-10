Pékin Express : qui a été éliminé ? Qui va en finale ? (résumé et replay demi-finale du 12 octobre 2024)

Publicité





« Pékin Express, l'épopée des maharadjas » résumé et replay de la demi-finale du samedi 12 octobre 2024 – C'est parti pour la demi-finale de la saison Pékin Express. Après l'élimination de Fabrice et Briac, place à la demi-finale pour les trois binômes encore en compétition. A la clé, une place en finale !











Une demi-finale composée de 3 courses : pour chaque course, le binôme gagnant remporte une extra-amulette d’une valeur de 20.000 euros tandis que le dernier tire au sort une enveloppe noire. Et l’une de ses enveloppes noires est éliminatoire !

Le départ de cette demi-finale est lancé depuis les célèbres Ghâts d’Udaipur, l’un des trésors du pays des maharajas. Christophe et Claire ont 3 amulettes, soit 30.000 euros de gains potentiels. Clément et Emeline en ont une, soit 10.000 euros. Et Jean-Claude et Axel n’en ont pas.

Pour le premier sprint, c’est un énorme défi qui attend les binômes : un saut à l’élastique à 112 mètres de hauteur, au sommet de la plus haute statue de Shiva au monde ! Clément et Emeline arrivent les premiers, Emeline décide de sauter ! Jean-Claude et Axel arrivent ensuite, Axel veut sauter. Christophe et Claire sont derniers.



Après le saut, il faut repérer des mots dans une grille de mots mêlés. Clément et Emeline repartent les premiers en direction de l’arrivée. Christophe et Claire repartent 2èmes, suivis de près par Jean-Claude et Axel.

C’est très serré entre les binômes sur la route. Clément et Emeline sont premiers et remportent la super amulette. Jean-Claude et Axel sont derniers et tirent une enveloppe noire.

Place ensuite au second sprint. Pour la mission, il s’agit de faire un parcours en tenant une assiette avec des ficelles. Clément et Emeline finissent encore 1ers et repartent, devant Jean-Claude et Axel.

Clément et Emeline remportent une 2ème extra amulette alors que ça se joue à rien entre Christophe et Claire, Jean-Claude et Axel. Et Stéphane a du regarder le ralenti des images ! C’est finalement Jean-Claude et Axel qui sont 2èmes ! Christophe et Claire récupèrent donc une enveloppee noire.

Place à la recherche d’hébergements pour les binômes. Et le lendemain, c’est l’heure du dernier sprint ! Christophe et Claire sont les premiers à partir. Mais ils se font dépasser par Jean-Claude et Axel. Et Clément et Emeline les dépassent à leur tour et prennent la 1ère place !

Ils arrivent sur le lieu de la mission, il s’agit de cricket. Christophe a déjà fait du cricket et ils terminent la mission les premiers. Clément et Emeline sont plus longs et repartent 2èmes.

Pékin Express : et le quatrième binôme éliminé est…

Christophe et Claire remportent ce sprint et l’extra amulette. Et c’est Clément et Emeline qui sont arrivés 2èmes, ils n’ont pas d’enveloppe noire et vont donc en finale ! Jean-Claude et Axel sont derniers et ont donc 2 enveloppes noires. Il est temps d’ouvrir les enveloppes noires. Jean-Claude et Axel ouvrent la première enveloppe noire, elle est non-éliminatoire. Christophe et Claire ouvrent leur enveloppe noire, elle est… éliminatoire !

Christophe et Claire sont éliminés, Jean-Claude et Axel sont en finale ! Christophe et Claire leur donnent leurs amulettes.

