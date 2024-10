Des racines et des ailes du 16 octobre : direction le Périgord ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 16 octobre 2024 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Dans ce numéro, « Des racines et des ailes » vous invite dans le Périgord. Dans le pays des 1.000 châteaux, partez à la rencontre d’une nouvelle génération de passionnés du patrimoine, inventifs, dynamiques et enthousiastes.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Publicité





Des racines et des ailes du 16 octobre « Terroirs d’excellence en Périgord »

À 32 ans, Aude de Commarque vient de prendre la relève de son père à la tête de l’une des forteresses les plus impressionnantes du Périgord. Elle a décidé de rassembler des jeunes de la région qui, comme elle, souhaitent redonner vie aux monuments historiques. Vols en montgolfière, expositions originales ou transhumances à cheval, ils apportent des idées novatrices et audacieuses pour valoriser le patrimoine et dynamiser la région.

Julia Riché, jeune architecte du patrimoine, se consacre à la préservation des trésors cachés du Périgord. Actuellement, elle supervise la restauration d’un joyau unique en France au château de Puymartin : un cabinet mythologique orné de peintures du XVIIe siècle. Elle s’occupe également du château des Milandes, anciennement propriété de Joséphine Baker, et nous dévoilera l’une des pièces les plus personnelles du château : une salle de bain dorée à l’or fin.



Publicité





Olivier Salmon, architecte des Monuments historiques, relève un défi unique : reconstruire à l’identique un château Renaissance. Il doit se glisser dans la peau d’un architecte du XVIe siècle pour concevoir chaque élément, du toit aux lucarnes en passant par le chemin de ronde, en s’inspirant des châteaux Renaissance du Périgord.

Olivier Rondinaud, arrière-petit-fils d’un fabricant de charentaises, a vu la dernière usine de sa famille fermer ses portes. Refusant de se laisser vaincre par la concurrence chinoise, il a fondé un nouvel atelier. Pour préserver ce savoir-faire ancestral, il recherche d’anciennes machines indispensables à la confection traditionnelle des véritables charentaises, cousues au fil et sans colle. Pour moderniser ces chaussons emblématiques, il a opté pour des couleurs vives en remplacement des motifs écossais traditionnels.

Direction le Périgord ce soir dans « Des racines et des ailes » !