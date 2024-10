Évènement Star Academy : Pierre Garnier va lancer la saison 2024 ce soir au château !

Publicité





Il y a tout juste un an, Pierre Garnier entrait dans l’aventure de la Star Academy et remportait l’édition 2023. Depuis, sa vie a pris un tournant extraordinaire. Avec son charisme et son talent, il a conquis le cœur du public. Son single à succès, « Ceux qu’on était », a cumulé 85 millions de streams, tandis que son premier album, « Chaque Seconde », approche les 100 000 ventes et sera bientôt certifié disque de platine.











Sa tournée, « Chaque Seconde Tour », a été un véritable triomphe, avec 50 dates à travers la France, un Olympia complet en un temps record, ainsi que deux concerts au Zénith de Paris.

Ce jeudi soir, à 21h sur TF1, Pierre Garnier fera son grand retour pour passer le relais et inaugurer la nouvelle saison de la Star Academy, en direct depuis le célèbre château de Dammarie-les-Lys. Une nouvelle génération de talents s’apprête à vivre cette aventure incroyable aux côtés d’un corps professoral dévoué.

Rendez-vous le samedi 12 octobre à 21h10 pour le lancement de cette nouvelle saison, en direct sur TF1 et TF1+. Une nouvelle page s’écrit pour les futurs talents de la chanson française !



