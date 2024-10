Les Cinquante du 3 octobre 2024 : le coup de poker d’Enzo (résumé + replay épisode 24)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 24 du jeudi 3 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 24 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les éliminations de Loanne, Olivanie et Séphora.











Le Lion annonce le « cap ou pas cap ? » et c’est Lou qui est choisie. Elle se retrouve face au Renard pour un duel. A la clé en cas de victoire, 1.000 euros pour la cagnotte. En cas d’échec, elle fera perdre 1.000 euros et si elle renonce à jouer, elle fera perdre 500 euros. Lou décide de jouer ! Il s’agit de déposer des billes sur une toile sans les faire tomber. C’est très serré mais c’est le Renard qui gagne, la cagnotte perd donc 1.000 euros ! Elle revient déçue.

Enzo se sent seul et essaie de convaincre Simon de s’allier à lui. Mais évidemment, il refuse… Et il s’embrouille avec Colette. Elle lui annonce qu’elle n’est plus son allié !

Le Lion annonce une soirée « Au pays des merveilles ». Si Nikola compte en profiter pour danser avec Séphora, Enzo espère encore trouver des alliés. Il tente le tout pour le tout avec un tee-shirt « Qui veut être mon allié ? ». Lou signe, et Simon essaie de lui faire croire qu’il va s’allier à lui mais c’est faux. De son côté, Eddy est partagé… Lisa-Marie signe son tee-shirt.



Nikola tente encore de se rapprocher de Séphora et aimerait l’embrasser… Mais elle décide finalement d’aller se coucher et Nikola est triste.

Les Cinquante, le replay du 3 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 24 ce jeudi 3 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 4 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 25.