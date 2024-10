Ici tout commence du 15 octobre : gros rebondissement pour Laetitia ! (résumé + vidéo épisode 1024 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 15 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1024- C’est un gros rebondissement qui attend Laetitia ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Alors que tout le monde semble contre elle, Hippolyte va finalement lui donner un coup de pouce inattendu…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 15 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1024

Toute l’Institut est désormais au courant de la maladie d’Hippolyte du Chesnay ! Léonard, Jim et Billie sont encore sous le choc de cette révélation. Alors que Léonard y voit un retour de karma, Billie se montre plus compatissante face à la terrible réalité de la maladie d’Alzheimer. Rapidement, les deux amis commencent à faire le lien avec Laetitia… Leurs certitudes s’effondrent. Ils étaient convaincus qu’Hippolyte était violent envers Laetitia, mais maintenant, Billie commence à douter. Laetitia était-elle au courant de l’état de santé du père de Stanislas ? Si oui, pourquoi a-t-elle menti à tout le monde ? Jim, déterminé à obtenir des réponses, se précipite pour confronter directement Laetitia…

Pendant ce temps là, Laetitia est toujours effondrée de sa rupture avec Stanislas et décide de se confronter à Hippolyte. Il se montre odieux et Laetitia l’envoie sévèrement balader… Laetitia reçoit un appel qui va tout changer : on lui propose un poste de Maître d’Hôtel dans un palace parisien ! C’est Hippolyte qui l’a recommandée !



De son côté, Tom continue d’enquêter sur Milan et il va finalement se ridiculiser face à Claire… Quant à Hortense, elle donne un cours de dressage bien utile à Coline.

Ici tout commence du 15 octobre 2024 – extrait vidéo

