Ici Tout Commence spoiler : Léo dérape face à Gaspard qui... (vidéo épisode du 21 octobre)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Léonard et Gaspard dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Gaspard va relever un nouveau défi OZ et provoquer Léo en parlant très mal de son amie Maya !











La cheffe Olivia Listrac anime un cours de cuisine végane à l’Institut, mais ses élèves peinent à s’enthousiasmer… C’est alors que Gaspard reçoit un défi OZ. Il doit dire à quelqu’un exactement ce qu’il pense de lui… Lorsque Léonard vient emprunter une écumoire à Gaspard, ce dernier ne peut s’empêcher de le provoquer tout en filmant.

Étonnamment, Léonard garde son calme, jusqu’à ce que Gaspard s’en prenne à sa meilleure amie, Maya. Gaspard, comme d’habitude, va beaucoup trop loin. Là, c’en est trop pour Léonard, et la situation dégénère rapidement… La cheffe doit intervenir !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1028 du 21 octobre 2024, Léo s’en prend violemment à Gaspard

