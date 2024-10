Star Academy du 16 octobre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne et nominations du mercredi 16 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château. Le réveil est joyeux car c’est l’anniversaire d’Ebony et Franck !





Place aux évaluations. Franck ouvre le bal sur « Je m’en vais » de Vianney. Michaël a trouvé sa prestation réussie et il le trouve très fort. les profs sont globalement satisfaits.







Noah passe ensuite sur « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. Michaël dit qu’il a l’impression de voir un « grand bébé » et il sent de l’immaturité, mais il note qu’il dégage « une présence et une force ». Sofia aime beaucoup « son timbre magnétique ». Le prof de théâtre, Hugues Hamelynck, dit qu’il n’a pas ressenti d’émotion, il note aussi l’immaturité. Marlène avoue qu’il lui a mis la chair de poule.

Charles chante « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. Michaël Goldman pense qu’il doit bosser l’attitude et donner plus. Malika parle d’une très belle évaluation mais aimerait qu’il soit moins scolaire. Marlène parle de son « masque de la personne joyeuse ».



On voit rapidement Ebony et Marguerite en duo, Masséo, Emma, Maïa, et Julie. Retrouvez le résumé complet des évaluations ici.

Maureen et Maylis chantent en duo « Edge of glory » de Lady Gaga. Marlène pense que Maureen a soutenu Maylis. Et elle voit que Maureen comprend ce qu’elle chante, elle l’aime beaucoup. Michaël trouve que Maureen chante très bien.

Paul interprète « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. Marlène adore mais elle note trop d’imprécisions. Sofia avoue aussi que c’est très en dessous du prime.

Ulysse et Marine passent en duo sur « Je m’en vais » de Vianney. Les profs ont adoré et sont unanimes sur les deux. On termine avec Thomas, sur « Because of you » de Kelly Clarkson. Il oublie ses paroles et se plante. Les profs pensent qu’il a fait un mauvais choix de chanson. De son côté, Thomas pleure au château.

L’après-midi, premier cours de théâtre avec Hugues. Il leur fait faire de l’impro avant de leur demander une petite histoire sur leur parcours jusqu’à l’arrivée au château.

Place au dîner tous ensemble et un gâteau pour les anniversaires de Franck et Ebony. Et Ebony et Franck trouvent chacun une lettre de Clara Luciani dans leurs boites aux lettres. Et Emma décide de se confier, elle sent qu’elle a du mal à s’intégrer.

Et les nominés de la semaine 1 sont…

Connexion avec le château pour l’annonce des trois nominés de la semaine : Thomas, Paul, et Maylis.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 octobre

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.