Ici Tout Commence spoiler : Tom et Mattéo sous le choc, ils découvrent que Milan... (vidéo épisode du 15 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une surprenante découverte qui attend Tom et Mattéo dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Tom a découvert ce qui semble être de la drogue dans le casier de Milan à l’institut, il décide de l’espionner avec Mattéo qui filme…











Publicité





Tom est résolu à prouver que Milan est impliqué dans des activités douteuses. Avec Mattéo et une caméra, il se met à le surveiller. Milan se rend dans un lieu isolé, et ils s’attendent à voir son dealer. Mais coup de théâtre : c’est Claire Guinot qui le rejoint et lui donne un mystérieux sachet de comprimés, le même que ce que Tom a trouvé dans son casier !

Tom pense que Claire est la dealeuse de Milan mais Mattéo pense qu’ils se montent la tête. Claire les entend se disputer et vient les confronter : que font-ils là ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Tom fait une découverte choc ! (vidéo épisode du 14 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1024 du 15 octobre 2024, la découverte choc de Tom et Mattéo

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.