Denitsa Ikonomova enceinte et en couple avec François Alu, il raconte leur coup de foudre !

Publicité





Denitsa Ikonomova et François Alu, deux figures de « Danse avec les Stars », s’apprêtent à devenir parents puisque la célèbre danseuse est enceinte de 8 mois. Ces deux là se sont rencontrés en 2021 alors qu’ils étaient tout les deux dans le jury du programme de TF1.











Publicité





Et dans une récente interview sur M6, François Alu s’est exprimé sur le coup de foudre qu’ils ont eu dès leur rencontre pour tourner la bande-annonce.

« Au début, quand on s’est vus, je me suis dit ‘Elle a l’air sympa’, mais rien. Et dès que j’ai parlé avec elle, à la fin de l’heure, je me suis dit : ‘Eh merde’, alors que je m’étais promis de ne plus tomber amoureux parce que c’était boulot, boulot, boulot. Mais là, j’étais déjà amoureux » a déclaré l’ancien juré des saisons 11 et 12 de « Danse avec les Stars ».

Le danseur en avait dit plus dans Gala, expliquant qu’entre eux ça a été comme une évidence : « En début de saison, on devait tourner une bande-annonce car on était jurés tous les deux. Il y avait une longue attente. On s’est mis à discuter dans le couloir des loges pendant près d’une heure. Et dès ce premier échange, j’ai craqué pour ce petit soleil et son sourire. (…) Denitsa semblait si heureuse, si épanouie. J’ai aussi découvert qu’elle était beaucoup plus qu’une artiste. Elle m’a raconté qu’elle avait fait une fac de sciences, de la finance. On a parlé de spiritualité. La conversation était d’emblée profonde et en même temps très naturelle entre nous«



Publicité