C dans l’air du 11 octobre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 11 octobre 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l'air ».





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 11 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Santé, électricité… On va tous payer !

Hier soir, le gouvernement de Michel Barnier a dévoilé son projet de budget pour 2025, avec un message sans équivoque : des mesures d’austérité seront nécessaires. Le plan prévoit 60 milliards d’euros d’économies, réparties entre un tiers de hausses d’impôts et deux tiers de réductions des dépenses publiques. Comme annoncé, les hausses fiscales toucheront principalement les ménages aisés et les grandes entreprises prospères.



Parmi les mesures confirmées, on trouve le report de six mois de l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation, une augmentation de la taxe sur l’électricité, une hausse du malus écologique sur les véhicules polluants, ainsi qu’une taxe sur les billets d’avion. De plus, la TVA pour l’installation de chaudières sera relevée à 20 % (contre 5,5 % ou 10 % actuellement).

Le projet de budget inclut également une réduction du remboursement des consultations médicales par l’Assurance maladie : la prise en charge passera de 70 % à 60 %, laissant aux mutuelles le soin de couvrir la différence, ce qui risque de se répercuter sur les cotisations des assurés. Une diminution du plafond des indemnités d’arrêt maladie est aussi envisagée.

Les coupes budgétaires toucheront divers secteurs, avec un nombre important de suppressions de postes dans la fonction publique, notamment dans l’Éducation nationale, où 4 000 postes d’enseignants, surtout dans le primaire, seront supprimés en raison de la baisse démographique.

Ce projet de budget, encore incomplet, pourrait évoluer lors des débats à l’Assemblée nationale. Le Nouveau Front Populaire critique ce qu’il qualifie de politique d’austérité et propose d’autres solutions pour générer 49 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour l’État et la Sécurité sociale. Le Rassemblement national, quant à lui, s’oppose au report de la revalorisation des retraites, tandis que les macronistes refusent les hausses d’impôts.

Quels changements sont à prévoir pour les factures d’électricité, les mutuelles, les retraites et les véhicules avec ce budget 2025 ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 11 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.