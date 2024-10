« Les Experts : Las Vegas », votre série inédite ce soir sur TF1 (30 octobre 2024)

Publicité





Les Experts : Las Vegas, vos épisodes inédits du mercredi 30 octobre 2024 – C’est ce mercredi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Les Experts : Las Vegas ». Au programme, les 4 premiers épisodes inédits de la saison.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Les Experts : Las Vegas » : présentation de la série

Les Experts reviennent avec une nouvelle équipe et une génération d’enquêteurs modernes, prête à élucider de nouveaux mystères. Pour cette première saison, les fans retrouveront avec émotion William Petersen dans le rôle de Gil Grissom et Jorja Fox dans celui de Sara Sidle.

Dans cette nouvelle intrigue, le laboratoire criminel de Las Vegas, ville emblématique où tout a commencé, fait face à une menace inédite. Alors qu’une conspiration pourrait non seulement anéantir le laboratoire mais aussi libérer des milliers de criminels dans les rues, Maxine Roby (Paula Newsome) dirige une équipe qui devra allier ses forces à celles de ses anciens collègues Gil Grissom, Sara Sidle, et David Hodges (Wallace Langham). Ensemble, ils utiliseront les techniques médico-légales les plus avancées pour suivre les preuves et déjouer ce complot.



Tout commence par une attaque contre Jim Brass (Paul Guilfoyle), qui lance les bases d’une nouvelle saison pleine de suspense et de révélations.

Votre épisode du 30 octobre

Épisode 1 « Retour à Las Vegas » : Jim Brass est attaqué chez lui par un inconnu qu’il parvient à neutraliser en état de légitime défense. Les numéros de série des billets retrouvés sur l’agresseur poussent l’ancien capitaine à penser qu’il a été envoyé par Lucky, un kidnappeur notoire des années 90. Il demande alors à Sara Sidle de revenir à Las Vegas pour collaborer avec la nouvelle équipe de la police scientifique afin de retrouver le criminel. Maxine Roby, la nouvelle cheffe du laboratoire, reçoit bientôt la tête mutilée de la dernière victime enlevée par Lucky, signalant que le kidnappeur frappe de nouveau. Lorsqu’une policière est enlevée à son tour, l’équipe parvient, grâce à des analyses ADN partielles, à identifier un certain Bill Dwyer, qui s’avère finalement ne pas être Lucky, ce dernier étant mort en prison depuis des années. En suivant les pistes, la police localise le kidnappeur dans une maison où il détient encore la policière. Sur les lieux, une lettre contenant des instructions précises fait référence à un mystérieux box. Max et Sara se rendent au box et y découvrent un laboratoire où sont entreposées des preuves, apparemment falsifiées au nom de David Hodges, un ancien technicien du laboratoire. Pour Sara, il s’agit clairement d’un coup monté visant à compromettre son ancien collègue. Gil Grissom, son mari, la rejoint pour l’aider à disculper Hodges et faire éclater la vérité.

Épisode 2 « Noces funèbres » : Max informe Sara et Grissom que tous les anciens collègues de David Hodges sont désormais interdits de participer à l’enquête. Pendant ce temps, l’équipe, composée de Folsom, Allie et Max, enquête sur le meurtre de deux futurs mariés, une piste qui les conduit à un club échangiste. Là-bas, ils découvrent que l’assistante du propriétaire est prête à tout pour protéger leur système de chantage bien dissimulé. De leur côté, Gil et Sara se rendent chez Hodges pour chercher des preuves d’une éventuelle effraction et de vols. Ils font une macabre découverte : le cadavre du chien du voisin, enterré dans l’allée. Max propose alors à Grissom de rejoindre officiellement la police scientifique sous prétexte de mener une « enquête pour cruauté envers les animaux. »

Episode 3 « Sous le masque » : Sandra King, une célèbre créatrice de jeux vidéo, est retrouvée assassinée dans une fontaine, poignardée plus d’une dizaine de fois. Folsom et Allie examinent la scène de crime et découvrent une vidéo de caméra de surveillance sur un distributeur qui montre le meurtrier. À leur surprise, il s’agit de Ben, associé et meilleur ami de Sandra. Bien que la police l’arrête, Ben clame son innocence. Les analyses ADN prélevées sous les ongles de la victime ne correspondent pas au suspect, et Folsom et Allie finissent par découvrir une lentille de contact dans la fontaine, ce qui leur révèle que le tueur portait un masque à l’effigie de Ben.

Episode 4 « Un corps, un cochon et des aromates » : Le corps d’un homme est découvert brûlé dans le barbecue d’un hôtel à Hawaï. L’enquête semble pointer vers un acte de vengeance : une ancienne employée de l’hôtel, décédée d’une overdose, avait accusé la victime de viol. Cependant, son ADN prouve son innocence. Allie se laisse influencer par la sœur de l’employée décédée, tandis que Max lui rappelle l’importance de ne pas oublier qui est vraiment la victime dans cette affaire. Les analyses sur le corps calciné s’avèrent compliquées, mais Allie finit par retrouver un morceau de dent de requin, ce qui permet d’identifier l’arme du crime et la véritable coupable.

Personnages et interprètes

Avec : Paula Newsome (Maxine Roby), William Petersen (Gil Grissom), Jorja Fox (Sara Sidle), Matt Lauria (Josh Folsom), Mandeep Dhillon (Allie Rajan), Jay Lee (Chris Park), Sarah Gilman (Penny Gill)