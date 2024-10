Publicité





La Grande Librairie du 30 octobre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 30 octobre 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, on dialogue joyeusement sur le chemin, la signification et la poésie de nos existences ! Augustin Trapenard reçoit Agnès Jaoui, Pascal Chabot, Marianne Chaillan, Étienne Kern, Valérie Perrin et le grand écrivain américain Richard Ford.

AGNÈS JAOUI

Scénariste, actrice et réalisatrice, Agnès Jaoui n’a jamais cessé d’écrire et de questionner le sens de nos vies. Dans son premier livre touchant et réussi, « La Taille de nos seins » (Grasset), illustré par Cécile Partouche, elle revient sur son enfance, la quête d’identité et la violence d’un secret trop longtemps gardé.



PASCAL CHABOT

À l’heure du tout numérique, du burn-out et de l’éco-anxiété, le philosophe Pascal Chabot explore notre besoin profond de sens. Dans « Un sens à la vie » (PUF), il offre des perspectives et des pistes de réflexion qui nous invitent à repenser notre quête d’épanouissement.

MARIANNE CHAILLAN

Dans « Écrire sa vie » (L’Observatoire), Marianne Chaillan interroge la capacité de chacun à être l’auteur de sa propre existence. Partant d’une photo de classe de son père, elle questionne l’équilibre entre le poids du destin et la liberté de choix dans notre quête du bonheur.

ÉTIENNE KERN

Émile Coué, pionnier controversé du développement personnel, est au cœur de la nouvelle biographie signée Étienne Kern, « La vie meilleure » (Gallimard). Lauréat du prix Goncourt du premier roman, Kern nous plonge dans la vie singulière de cet inventeur de la méthode Coué.

VALÉRIE PERRIN

Valérie Perrin, autrice à succès de « Changer l’eau des fleurs » (Albin Michel), revient avec « Tata » (Albin Michel). Ce nouveau roman suit une réalisatrice confrontée à l’étrange décès de sa tante, qui se révèle être en fait la deuxième disparition de cette dernière. Une enquête déconcertante qui promet encore de surprendre ses lecteurs.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 30 octobre 2024 à 21h sur France 5.