Le Golden Bachelor du 2 octobre : déjà le final ce soir sur M6, qui Landri va-t-il choisir ? (VIDÉO)

Le Golden Bachelor du 2 octobre 2024, épisodes 3 et 4 – Ce mercredi soir qu’M6 termine la diffusion du « Golden Bachelor », version senior du Bachelor. Suite au gros flop d’audience, la chaîne diffuse les deux derniers épisodes d’affilée !





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur 6play





Le Golden Bachelor, présentation des épisodes 3 et 4

C’est déjà la fin de la quête amoureuse du Golden Bachelor. Dans l’épisode 3, il poursuit la découverte des femmes venues le séduire. Et encore une fois, Landri papillone et embrasse plusieurs d’entre elles ! Dans l’ultime épisode, il se retrouve face aux six dernières femmes, en robes de mariées ! Et il va devoir choisir avec laquelle il souhaite démarrer une histoire.



Rappel de la présentation de la saison

Le Golden Bachelor célèbre l’amour et défie les conventions ! Vous allez faire la connaissance d’un Bachelor mûr, sage, qui s’est épanoui avec l’âge. À soixante ans passés, il est en quête d’une relation avec une femme de son âge. Vous découvrirez également des femmes accomplies, indépendantes, qui savent exactement ce qu’elles recherchent. Déterminées à vivre une histoire d’amour, elles sont prêtes à tout pour y parvenir. Le message est clair : il n’est jamais trop tard pour (re)trouver l’amour !

Pour patienter, voici la bande-annonce de cette dernière soirée.