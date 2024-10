« Les gens du Nord » : votre documentaire ce soir sur France 3 (2 octobre)

Publicité





« Les gens du Nord » au programme TV du mercredi 2 octobre 2024 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 diffuse encore le documentaire inédit « Les gens du Nord ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Les gens du Nord » : présentation

Comment raconter l’histoire de cette région que l’on appelle communément le Nord ? Ce film, à travers un savant mélange de témoignages étonnants et d’archives partiellement colorisées, nous dévoile un territoire d’une richesse insoupçonnée. Il nous plonge dans les luttes ouvrières acharnées et nous rapproche des « Gens du Nord », reconnus pour leur caractère bien trempé.

Aujourd’hui, les gens du Nord sont à la mode, tout comme l’ont été, jadis, les habitants du midi. Pourquoi cet engouement pour une région autrefois enviée pour sa puissance industrielle et sa prospérité, mais qui a ensuite été moquée pour son accent singulier, son climat rude et ses briques sombres, avant de souffrir des crises industrielles des années 70-80 ?



Pourtant, ils sont toujours là. Qu’ils aient subi la crise ou su rebondir, ils demeurent profondément attachés à leur terre. Alors que la moitié des Français quittent leur région natale, 9 habitants sur 10 du Nord-Pas-de-Calais choisissent d’y rester. Quelle force les rassemble ? Quelle grande Histoire les unit ? Quelle vie sociale les pousse à affirmer qu’ici, on est mieux qu’ailleurs ? Ce film nous fait rencontrer des personnages vibrants et authentiques, dévoilant avec émotion les traits de caractère qui définissent cette région et ses habitants.

Le documentaire « Les gens du Nord » , c’est ce soir à 21h10 sur France 3.