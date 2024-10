Zone Interdite du 6 octobre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 6 octobre 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Toc, hypocondriaques, schizophrènes : leur combat pour une vie normale ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Interdite du 6 octobre « Toc, hypocondriaques, schizophrènes : leur combat pour une vie normale »

Les troubles psychiques, souvent invisibles, comme l’hypocondrie, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ou la schizophrénie, touchent un Français sur cinq. Chacun d’entre nous a probablement déjà été confronté à ces réalités dans son entourage. Mais comprenons-nous vraiment à quel point ces maladies transforment la vie de ceux qui en souffrent ? Comment travailler, aimer ou simplement savourer les petits plaisirs du quotidien quand chaque geste demande un effort monumental ? Nous avons suivi pendant plusieurs mois des Français déterminés à surmonter la douleur et les défis de leur maladie. Parfois, le bonheur se manifeste sous la forme d’une rencontre marquante. D’autres fois, c’est l’apparition d’une nouvelle technologie qui promet de révolutionner leur quotidien. Leur chemin est parsemé d’épreuves, mais ils espèrent enfin vivre comme tout le monde.

Parfois, la solution passe par des traitements innovants. Audrey, par exemple, souffre de TOC depuis 30 ans. À un stade critique de sa maladie, elle prenait jusqu’à dix douches par jour. Aujourd’hui, grâce à deux électrodes implantées dans son cerveau, elle réapprend à vivre, avec l’espoir de retrouver une vie sociale et professionnelle.



Publicité





Jason, 23 ans, et Camille, 29 ans, tous deux atteints de schizophrénie, ont vu leur vie changer grâce à leur relation amoureuse. Ensemble depuis six mois, ils se sentent prêts à affronter la vie et ses défis. Jason est sur le point de commencer son premier emploi, malgré les symptômes et les jugements que leur maladie suscite, la schizophrénie restant l’une des maladies mentales les plus stigmatisées.

Lydie, 38 ans, vit avec un trouble dissociatif de l’identité (TDI), une maladie peu connue. Elle affirme cohabiter avec huit personnalités différentes, chacune pouvant prendre le contrôle à tout moment, modifiant ses goûts, son caractère et ses habitudes. Son compagnon ne sait jamais à qui il va avoir affaire. Après avoir longtemps rejeté son TDI, Lydie cherche désormais à accepter ses différentes facettes.

Pour Hélène, 48 ans, l’angoisse est devenue omniprésente. Elle menait une vie épanouie avant que la mort brutale de son père ne l’entraîne dans une spirale d’anxiété et d’hypocondrie. En six mois, elle a perdu 22 kilos. Aujourd’hui, Hélène n’a plus d’autre choix que de se faire soigner. Grâce à un traitement médicamenteux et une thérapie, elle espère enfin renaître.

« Toc, hypocondriaques, schizophrènes : leur combat pour une vie normale », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.