Les Cinquante du 14 octobre 2024 : nouveau jeu, qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 31)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 31 du lundi 14 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 30 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour le nouveau jeu dans l’arène.











Publicité





Les joueurs entrent et découvrent des pièces d’échecs multicolores. Ils sont tous derrière la ligne noire, le chien procède à un tirage au sort. Il s’agit à son tour de positionner les pièces au bon endroit par rapport aux couleurs qui sont à l’arrière. A son tour, un joueur peut déplacer 2 pièces. Quand une pièce est bien positionné, le joueur est sauvé, et s’il place les 2 au bon endroit, il se sauve ainsi que le joueur de son choix !

Il n’y aura que 12 joueurs sauvés sur 27 ! Le jeu commence, tout le monde se trompe les uns après les autres. Cassandra est la première à réussir en plaçant bien une pièce, elle est sauvée ! Joseph se sauve à son tour. Et Emma se sauve, elle va pouvoir utiliser son pouvoir ! Julie R. se sauve à son tour, tout comme Jade et Stéphane. Coumba réussit aussi, suivie de Séphora, Simon, et Alex. Il ne reste plus que 2 places, Jean-Pascal se sauve avec 2 pièces bien placées ! Il peut donc sauver un dernier joueur, il choisit Jordan !

Le Lion annonce à Emma qu’elle peut éliminer quelqu’un. Enzo lui souffle de sortir Julie… Et Emma désigne finalement Inès ! Les éliminés rentrent au château tandis que les joueurs victorieux arrivent à la cérémonie. Le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver 12 personnes sur 14.



Publicité





Les éliminés arrivent et le Lion va annoncer le verdict…

Les Cinquante, le replay du 14 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 31 ce lundi 14 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 15 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 32.