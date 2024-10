Les Cinquante du 16 octobre 2024 : rapprochements, nouveau jeu (résumé + replay épisode 33)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 33 du mercredi 16 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion a organisé une soirée « lumières ».





Lisa-Marie et Kévin s’ouvrent, Kévin a eu peur qu’elle soit éliminée. De son côté, Sacha dit à Emma qu’il est fier d’elle. Quant à Cassandra et Simon, ils se prennent la tête au sujet de Carla.







Nikola décide d’aller présenter ses excuses à Jonathan. Et Nikola revient ensuite vers Julie R. mais elle le recadre. Elle accepte finalement de réapprendre à le découvrir. Nikola lui dit carrément qu’il veut l’embrasser, Julie lui dit que c’est prématuré et va se coucher.

Pendant ce temps là, Soraya est triste en observant Nikola avec Julie… Il pense qu’elle est amoureuse de lui mais il ne partage pas ses sentiments. Il la réconforte, il la voit comme une petite soeur.



Le lendemain, Emma s’explique avec Sacha. Il n’a pas aimé qu’il ne dorme pas avec elle pour passer son temps avec les autres jusqu’à 3-4h du matin. Elle se met carrément à pleurer. Il lui dit qu’ils sont tout le temps ensemble.

Le Lion convoque les joueurs dans le jardin pour le Coup de Folie. Le Lion dit qu’il a envie de rire : pendant une heure, ils vont devoir se mettre en binômes et se tenir la main. Et à chaque top, ils devront changer de binômes en 30 secondes ! Nikola en profite pour se mettre en binôme avec Julie. Et Jonathan se colle à Séphora.

Après plusieurs changements de binômes, le Lion félicite les joueurs et la cagnotte monte de 1.000 euros.

Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’arène. Ils découvrent des pupitres et des cubes de glaces avec une pièce d’or emprisonnée à l’intérieur. Ils doivent se mettre en binômes. Le Lapin distribue ensuite des cuillères. Ils vont devoir le plus vite possible tenter de briser la glace et la faire fondre pour libérer la pièce !

Les Cinquante, le replay du 16 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 33 ce mercredi 16 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 17 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 34.