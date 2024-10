Les Cinquante du 28 octobre 2024 : 8 éliminés reviennent, les cartes redistribuées (résumé + replay épisode 41)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 41 du lundi 28 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 41 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les éliminations de Sacha et Jonathan.





Jordan est en colère, il pense que Cassandra n’a pas pipé le jeu. L’alliance menée par Kevin, Alex, Simon et Jordan est clairement en danger ! Jordan et Julie B. décident qu’ils seront juste tout les deux !







Dans le parc, Cassandra pleure. Soraya vient la réconforter, elle lui rapporte ce que Jordan et Julie viennent de dire dans le château. Cassandra veut les faire sortir et n’hésite pas à penser à une nouvelle alliance avec Soraya et Eddy.

Le Lion organise une soirée, tout le monde se prépare. Et de nouvelles alliances de dessinent. Jade se rapproche de Carla G. et propose une alliance de filles… Lors de la soirée, Julie B. décide de parler à Jade. Elle pense que les filles doivent s’unir mais Jade n’a pas confiance. Elle décide quand même de se servir d’elle pour avancer et venger Stéphane. Julie B. lui assure qu’elle n’aura aucun problème à voter contre Nikola !



Jordan voit d’un mauvais oeil la discussion entre Jade et Julie B. Il vient les voir et se dit prêt à s’allier aux filles… Il assure que le seul mec qu’il ne lâchera pas, c’est Kévin. Jade rapporte ensuite sa conversation avec Jordan à Cassandra. Cassandra s’inquiète d’une alliance avec Jordan mais fait confiance à Jade.

Le lendemain matin, Kévin organise une réunion de crise. Il s’inquiète que leur alliance s’effrite.

Le deal du Lion va tout bouleverser

Le Lion annonce un nouveau deal à destination de… Jade ! Elle a des cartes devant elle et le Lion lui annonce que ça peut changer son avenir dans le jeu ! Devant elle, les 16 derniers joueurs éliminés et elle peut en faire revenir jusqu’à 8 ! A chaque joueur de retour, la cagnotte va augmenter de 1000 euros ! Jade accepte le deal. Elle doit les tirer au sort et fait revenir : Jonathan, Emma, Frédérique, Carla B., Colette, Sacha, Stéphane, et Enzo !

La cagnotte a augmenté de 8.000 euros, Jade rentre au château et peut dire la vérité ou non aux autres. Jade est folle de joie !

Les Cinquante, le replay du 28 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 41 ce lundi 28 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 29 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 42.