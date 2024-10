Un Si Grand Soleil du 29 octobre : Boris fait une déclaration à Muriel (résumé épisode 1500 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1500 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 29 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Boris s’est mis sur son 31 pour aller rattraper le coup avec Victoire. Laurine pense qu’il en fait trop et elle ne comprend pas qu’il puisse encore travailler pour Elisabeth. Boris l’envoie balader. Laurine pense qu’elle va s’humilier devant Victoire uniquement pour redorer son blason auprès d’Elisabeth et que Muriel lui tombe dans les bras.

Muriel remarque que Noura a oublié son casque, elle veut lui ramener. Eliott lui assure qu’il va s’en occuper. Muriel a l’impression qu’il gère tout et qu’elle sert à rien, mais Eliott lui dit qu’ils forment une équipe.



Publicité





Louis s’occupe encore des ventes de tee-shirts, Marc lui parle de son partiel. Louis lui dit qu’il n’ira pas, il n’a même pas suivi les cours. Marc pense que ce n’est pas sérieux, mais Louis lui reproche de ne pas croire en lui. Il lui parle de l’article de son journal sur les jeunes entrepreneurs de Montpellier, ils parlent de lui ! Marc ne le savait pas…

Maéva reçoit un appel de Lenny Vasquez, qui dirige une marque de vêtements. Il prépare une gamme street-wear haute gamme et veut la rencontrer pour une éventuelle collaboration. Maéva est sous le choc. Il propose de passer la voir jeudi à la galerie, elle accepte. Plus tard à la galerie, elle regarde et découvre que c’est une grande marque, elle est impressionnée et en parle à Alix. Elle l’encourage à accepter, elle pense que c’est mérité et lui propose même de devenir son agent.

Marc reproche à sa rédac chef de pas l’avoir informé de l’article sur son fils. Elle ne comprend pas qu’il ne soit pas fier de son fils mais Marc pense qu’il fout en l’air ses études.

Noura se confie à Achille sur la conversation qu’elle a surpris d’Eliott. Achille pense que s’il trafique, elle doit trouver une excuse pour arrêter. Pendant ce temps, Eliott en parle à Charles. Il a peur que Noura parle à Muriel ou à la police.

Boris est à Lyon pour parler à Victoire. Elle l’envoie balader mais il insiste. Elle déclenche un chrono sur une minute. Il avoue qu’il s’est servi d’elle, il voulait rendre Muriel jalouse et il a été nul. Il regrette et lui dit que la seule designeuse qu’il veut, c’est elle. Victoire apprécie qu’il soit venu jusqu’ici pour lui dire tout ça, elle va réfléchir à revenir chez L Cosmétiques.

Thierry et Alex poursuivent la surveillance de Noam. Ils s’impatientent. Pendant ce temps là, Eliott attend Noura pour lui rendre son casque. Il lui donne aussi son argent. Eliott parle à Noura de la conversation qu’elle a entendu. Elle lui dit qu’il n’a pas à s’expliquer mais Eliott insiste, il dit qu’il avait juste une dette à honorer mais c’est réglé. Il lui propose d’oublier tout ça, elle accepte. Il lui demande d’en parler à personne.

Louis annonce à Maéva qu’il a recommandé 150 tee-shirts. Maéva saute de joie et annonce à Louis que Lenny Vasquez lui a proposé de bosser avec lui. Elle va dire oui ! Louis est choqué, Maéva lui dit que c’est grâce à lui… Louis en parle ensuite à Robin, qui est super content pour Maéva. Mais Louis s’inquiète pour sa marque. Il veut engager de nouveaux artistes.

Boris retrouve Muriel chez L Cosmétiques. Il pense avoir convaincu Victoire. Boris joue franc jeu avec Muriel : il n’a pas réussi à l’oublier et a voulu la rendre jalouse avec Victoire. Muriel lui dit d’arrêter et lui annonce qu’elle va quitter L Cosmétiques !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eve dérape, un couple se forme, les résumés jusqu’au 15 novembre 2024