Un Si Grand Soleil du 4 octobre : Eliott sous le choc, l’énorme gaffe de Laurine (résumé et vidéo épisode 1483 en avance)

Un si grand soleil du 4 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1483 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotdien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 4 octobre 2024.





Johanna rentre tard et retrouve Yann endormi sur le canapé. Il remarque qu’elle travaille de plus en plus. Il affirme qu’il ne lui en veut pas, il s’est mal comporté et se dit désolé d’avoir été égoïste. Johanna est fuyante… Elle lui demande s’il l’aime, Yann lui assure que oui. Il dit qu’ils sont pas pressés pour la fiv, Johanna répond qu’elle veut qu’ils prennent du temps pour eux.

Muriel recherche une nounou pour quelques soirées. Elle assure à Eliott qu’elle a trouvé une lycéenne parfaite pour le job. Elle est super contente et lui dit qu’elle s’appelle Noura. Eliott a reçu une contravention, il doit 135 euros pour 6km en plus. Il est dégoûté.



Eve parle à Manu, elle pense que ça n’a pas l’air d’aller fort entre Eliott et Muriel. Elle a trouvé Eliott tendu, Manu pense que c’est juste le travail. Manu reçoit un appel de Laetitia, elle lui explique que Serge a disparu. Il n’est pas rentré d’une partie de chasse, Laetitia lui demande de l’aider. Manu appelle un collègue pour géolocaliser le portable de Levars.

Chez L Cosmétiques, Boris annonce à Muriel que l’influenceuse accepte de signer avec eux. Elisabeth trouve qu’ils forment un bon duo mais Boris lui parle du pourcentage qu’ils ont promis à Victoire pour une association pour l’autisme. Elisabeth n’est pas ravie… Mais elle finit par reconnaitre que ce n’est pas idiot. Elle les félicite.

Dans la forêt, Manu et Lionel, le chasseur, retrouvent la voiture de Serge. Le chasseur parle de la prise de tête avec les militants, ils sont repartis dispersés et il n’a pas fait attention à Serge. Manu reçoit sa géolocalisation… Tom est à côté et les voit passer, il prend la fuite. Il appelle son pote pour le prévenir et il lui dit qu’il abandonne. Pendant ce temps là, Manu et Lionel retrouvent Levars, inanimé au sol. Il est toujours en vie, Manu appelle les secours.

Boris et Muriel se félicitent. Eliott appelle Muriel pour lui demander de récupérer Toma. Elle lui parle des félicitations d’Elisabeth, il écourte et dit qu’il va rentrer tard.

Laurine appelle Boris pour lui demander comment ça s’est passé avec Muriel. Il lui raconte, il pense que ça repart avec Muriel. Mais Laurine n’y croit pas. Elle est toujours au téléphone quand elle monte dans le VTC d’Eliott. Laurine parle de Muriel, qui a un enfant et un mec. Elle dit qu’elle a couché avec elle parce que son mec était en taule ! Eliott entend tout et comprend ! Quand il la dépose à l’hôpital, il est effondré et en colère.

Ludo dit à Bilal que Laura ne vient pas et que ça l’arrange. Mais elle débarque ! Elle lui parle de l’agression de Levars en forêt. Il est dans le coma, dans un sale état. Elle lui dit qu’heureusement que ce n’est pas avec lui qu’il s’est pris la tête sinon il serait sur la liste des suspects !

A l’hôpital, Laetitia est au chevet de Serge. Manu vient la voir. Laetitia lui dit que les médecins ne savent pas s’il va s’en sortir. Elle lui confie qu’elle était inquiète, Serge y allait pour protéger l’un de ses clients. Manu promet qu’ils vont retrouver celui qui a fait ça.

Eliott rentre chez lui, il retrouve Muriel endormie avec Toma sur le canapé…

