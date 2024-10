Les Cinquante du 8 octobre 2024 : et les 3 éliminés sont... (résumé + replay épisode 27)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 27 du mardi 8 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 27 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que l’équipe de Cassandra a perdu le jeu. Eddy doit choisir les 3 joueurs qui seront éliminés face à Cassandra !











Toute l’équipe d’Eddy lui conseille de mettre Jordan. Eddy décide finalement d’éliminer Joy, Lou, et… Kim ! Il épargne donc Jordan alors qu’il avait l’occasion de lui enlever son pouvoir.

Joy, Kim et Lou éliminées

Jordan peut donc encore une fois éliminer quelqu’un. Il décide que ce sera Joy ! Les joueurs victorieux doivent ensuite aller voter. Les stratégies et tractations vont bon train.

Le Lion annonce qu’ils peuvent sauver une seule personne ! Il y aura donc deux éliminés parmi Lou, Kim et Cassandra. Évidemment, Simon part en campagne pour sauver Cassandra.



Les joueurs éliminés reviennent pour la cérémonie et le Lion annonce le verdict. La première éliminée, avec seulement 2 voix sur 26, c’est Kim ! Elle fait une crise contre Kévin. Et c’est Cassandra qui est sauvée, avec 18 voix sur 26 ! Lou est donc éliminée. Dans le château, il est l’heure de dire au revoir. Et Kim est en larmes, elle se sent trahie pour Kévin. Après les départs, Jonathan continue de faire connaissance avec Séphora. Nikola les observe, il n’apprécie pas du tout…

Les Cinquante, le replay du 8 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 26 ce mardi 8 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 9 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 28.