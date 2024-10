Demain Nous Appartient spoiler : Georges et Karim face à la vérité sur Malik (vidéo épisode du 11 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les prochaines semaines ne s’annoncent pas de tout repos pour Karim, Rayane et Romy dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Romy offre des vieilles affaires de son père à Rayane pour son anniversaire, un homme va tout voler et agresser Jack… Et Georges va finalement identifier le fameux agresseur !











Au commissariat, Georges explique à Karim qu’il a une nouvelle piste prometteuse. Un certain Tomer capte désormais toute son attention. Selon Georges, il semblerait que Tomer ait connu Malik, mais leur relation était tendue. En effet, Tomer aurait menacé le père de Rayane dans le but de récupérer quelque chose. Cet homme a donc un mobile solide pour avoir agressé Jack et dérober les affaires de Malik, dont le mystérieux CD.

Mais que cherchait-il à récupérer ? Et pourquoi Malik a-t-il tout laissé à son fils ? Tomer va bientôt devoir s’expliquer devant la police…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1790 du 11 octobre 2024 : Georges identifie l’agresseur de Jack

