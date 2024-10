« Meurtres en Arbois » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (5 octobre 2024)

Publicité





« Meurtres en Arbois » au programme TV du samedi 5 octobre 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres en Arbois », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Sophie de Fürst, Samir Boitard, ou encore Lionnel Astier.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres en Arbois » : l’histoire

Qui aurait pu en vouloir à Adrien Bailly, un biologiste émérite désormais à la retraite, au point de le tuer et d’abandonner son corps dans le musée Louis-Pasteur à Arbois ? Ce meurtre est d’autant plus troublant que l’on découvre que la cause de la mort est une injection de rage ! Pour éclaircir cette affaire complexe, le capitaine de gendarmerie Hugo Villermoz, revenu dans sa région natale après le décès de sa femme, fait équipe avec Julie Dorléac, la nouvelle procureure récemment affectée à Dijon. Est-elle là uniquement pour résoudre ce crime ? Curieusement, elle semble détenir un dossier sur le capitaine…

Casting : interprètes et personnages

Avec Sophie de Fürst (Julie), Samir Boitard (Hugo), Lionnel Astier (Robert), Lucie Fagedet (Marion), Clément Aubert (Benjamin), Charlotte des Georges (Laure), César Meric (Jérôme), Charlotte Gaccio (Agathe), Arnaud Maillard (Nicolas), Marc Bodnar (Galaradon)



