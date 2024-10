Pékin Express du 5 octobre 2024 : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? Qui ira en demi-finale ?

Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » au programme TV du samedi 5 octobre 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 4 de « Pékin Express, l’épopée des maharadjas ». Après l’élimination de Rose-Marie et Cinzia la semaine dernière, ils sont encore 4 binômes en compétition pour cette quatrième étape.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas », l’épisode 4 du 5 octobre

Pour cette quatrième étape, les binômes s’apprêtent à affronter le légendaire désert du Thar, une vaste mer de sable s’étendant sur plus de 200 000 km². Sous un soleil accablant, ils devront relever une mission emblématique : un trek à dos de chameau, qui mettra à l’épreuve leur endurance et leur sens de l’équilibre. Poussés dans leurs derniers retranchements, les candidats vivront des moments forts en émotions.

Le célèbre quizz express fera son grand retour, ponctuant la course de retournements de situation au gré des bonnes et mauvaises réponses. Ce jeu de questions-réponses rapide pourrait transformer la course en un véritable chassé-croisé entre les binômes !



Publicité





Dans cette compétition impitoyable où chaque étape peut être fatale, quel binôme sera éliminé à l’issue de cette 4ème étape ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.