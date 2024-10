Ici Tout Commence spoiler : Carla provoque et met Vic au défi... (vidéo épisode du 4 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaëtan va assister à une embrouille à la coloc des marais dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Vic propose de faire des lasagnes pour le déjeuner, Carla n’apprécie pas qu’elle s’attaque à sa spécialité…











Carla déteste qu’on lui vole la vedette ! Alors, quand un déjeuner est prévu dans la colocation des marais et que Victorine propose de cuisiner des lasagnes pour tout le monde, Carla change immédiatement d’attitude. Elle se montre froide et désagréable avec son amie. Intriguée, Victorine lui demande ce qui ne va pas, et Carla explique que les lasagnes, c’est son territoire : elle est la seule à avoir le droit de les préparer. Sinon, c’est une provocation ! Mais Victorine n’est pas du genre à se laisser impressionner. Elle lance un défi à Carla : que la meilleure cuisinière l’emporte ! À midi, Gaëtan aura la délicate mission de départager les deux rivales… et il ne manquera pas de se régaler !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1038 du 4 novembre 2024, Carla défie Vic

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.