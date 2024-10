Un Si Grand Soleil du 16 octobre : Hugo trouve une preuve contre Ludo (résumé et vidéo épisode 1491 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 16 octobre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1491 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Johanna a dormi sur le canapé, Yann la retrouve et elle avoue avoir mal au dos. Il dit qu’il est désolé pour hier soir, Johanna reconnait qu’elle n’aurait pas du s’énerver. Ils décident de cloisonner vie perso et boulot. Yann lui dit qu’elle est belle et qu’il est heureux.

Elise se plaint à Elodie du comportement de Ludo, qui a largué Laura par téléphone. Elodie s’inquiète pour lui, elle ne peut pas croire qu’il ait été violent au point d’envoyer un homme dans le coma. Elise comprend qu’elle savait qu’il s’est absenté et qu’elle n’a rien dit. Elodie dit que c’est son pote, elle n’allait pas l’enfoncer. Elise lui demande si elle lui cache autre chose, elle lui dit que non.



Robin appelle Louis, il n’a pas pu vendre ses tee-shirts à la fac. Ils sont trop chers. Louis a une nouvelle idée… Il négocie avec une influenceuse mais elle lui demande 250 euros ! Il finit par accepter. Maéva appelle Louis, elle a besoin d’acheter le matos. Louis lui parle de l’influence qui va lui faire déclencher les ventes. Maéva craint que ça ne soit pas rentable.

La police vient arrêter Ludo à la ferme, sous les yeux de Rémi. Manu perquisitionne et demande à Ludo si c’est bien les vêtements qu’il portait à la manif. Rémi les observe de loin… Il semble mal.

Johanna appelle Sabine, elle a peur que tout explose avec Yann et pense déjà à l’hypothèse que le bébé ressemble à Ludo… Sabine pense qu’elle doit parler à Yann, Johanna lui dit qu’elle ne peut pas. Johanna pense que ça le détruirait. Et Ludo est en garde à vue, elle le défend. Sabine lui conseille de donner le dossier de Ludo à sa mère mais elle refuse.

Maéva vient parler à Alix, elle joue franc jeu : elle n’a pas l’argent pour acheter le matériel pour l’expo. Et la vente ne marche pas… Alix lui dit qu’elle peut lui prêter de l’argent, elle récupèrera sur la vente des graffs. Elle lui fait un virement ! Maéva la remercie. Pendant ce temps là, l’influence fait la promo des tee-shirts. Et ça marche, les ventes explosent !

Yann avoue à Hugo qu’il s’est disputé avec Johanna à cause du boulot. Hugo pense que c’est normal, c’est les hormones. Pendant ce temps là, William demande au chasseur s’il est certain que c’est les anti-chasses et lui parle de la perquisition chez Ludo. Laurent espère qu’il va prendre cher…

Maéva mange une glace avec Tom, elle est soulagée et pense qu’Alix est une femme bien. Tom pense qu’elle le fait surtout parce qu’elle y croit. Louis les rejoint, il montre qu’il a vendu 68 tee-shirts ! Louis veut tout réinvestir. Maéva le félicite, Tom est jaloux.

Hugo et Laura analysent la veste de Ludo… Ils découvrent une tâche de sang ! A la ferme, Rémi interroge Elodie au sujet de l’arrestation de Ludo. Il s’inquiète, Elodie tente de le rassurer.

Louis expédie les tee-shirts, Marc est fier de lui. Pendant ce temps là, Hugo annonce à Becker et Manu que le sang sur la veste de Ludo est bien celui de Levars !

VIDÉO Un si grand soleil du 16 octobre

vidéo à venir