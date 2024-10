Plus Belle La Vie du 31 octobre 2024 : Ariane prend une lourde décision (résumé + extrait vidéo épisode 203 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 31 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 203 de PBLV – Ariane va prendre une lourde décision afin de protéger Zoé aujourd’hui dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 31 octobre 2024 – résumé de l’épisode 203

Après une courte sieste d’une heure, Zoé se réveille. Ariane lui propose un croissant, mais Zoé n’a pas faim. Elle est angoissée pour Louis, dont elle est sans nouvelles. Refusant de rester passive, elle envisage d’agir, mais Ariane la retient, préférant appeler la police. Zoé refuse, jugeant cela trop risqué. Dans le courrier, elle remarque une enveloppe mystérieuse… C’est le plan qu’elle attendait. Elle décide alors, avec détermination, d’informer sa mère qu’elle refuse de rester inactive !

Pendant ce temps, Daniel interroge Louis au sujet de Zoé. Il a analysé leur plan : faisable, mais complexe. Louis insiste pour s’en charger seul, mais avec sa main blessée, c’est impossible. Même en essayant de compenser avec sa jambe, ça ne fonctionnerait pas, et il ne veut pas que Zoé suive la même voie qu’eux. Il lui rappelle qu’il n’a rien à voir avec son arrestation, tandis que Daniel avoue qu’il a longtemps jalousé sa liberté. Face à cette situation, Daniel lui conseille de prier pour que tout se passe bien le lendemain.



Zoé et Ariane, au Pavillon des Fleurs, étudient ensemble le plan du casse prévu le lendemain. Ariane aide Zoé à préparer le casse. Elle lui demande si elle connaît la nature de ce qu’elle a volé, mais Zoé n’en sait rien. Elle continue de s’entraîner…

Au commissariat, Patrick interroge Jean-Paul sur Robbie, mais celui-ci n’a rien de nouveau. Morgane les rejoint et mentionne qu’elle le croisait fréquemment à la résidence et l’a vu discuter avec Zoé, qui y prépare son bac. Jean-Paul est gêné, et Patrick envisage de convoquer Zoé pour l’interroger, mais Jean-Paul préfère s’en charger lui-même.

Ariane, très inquiète, exprime son affection à Zoé et, craignant pour elle, finit par lui passer les menottes, l’attachant pour la protéger…

À la résidence, Steve présente Camille Martin, une experte du « Día de los Muertos », aux résidents. Elle leur montre des masques traditionnels qu’elle a rapportés, et Nisma les trouve magnifiques.

Au même moment, au Mistral, Thomas essaie son costume d’Halloween, qu’Aya trouve parfait. Elle lui parle de son menu spécial, et Thomas, comblé, lui demande de rester l’aider dans l’après-midi, mais Aya lui explique qu’elle a prévu d’aller à la fête de Steve à la résidence.

Plus tard, Gabriel retrouve Thomas avec des citrouilles lumineuses pour décorer, mais Thomas est abattu : des annulations ont compromis sa soirée Halloween, à cause de la fête concurrente à la résidence. Gabriel propose une idée inattendue pour rehausser l’ambiance : des cocktails inspirés de ses anciennes soirées « crazy poney » ! Thomas hésite…

À la résidence, Vadim se moque de l’ambiance festive, taquinant Nisma qui observe Steve d’un air pensif. Au Mistral, alors que Thomas discute avec Gabriel, il reçoit un avis de tiers détenteur les contraignant à régler d’importantes créances. Inquiet, il demande à Gabriel s’il a replongé, mais celui-ci lui assure que non.

VIDÉO Plus belle la vie du 31 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

