Plus Belle La Vie spoilers : une terrible découverte, les résumés jusqu’au 15 novembre 2024

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 15 novembre 2024 – Que va-t-il se passer en novembre dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 novembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, Steve va faire une terrible découverte à la résidence alors que Nisma tente de percer un secret. Pendant ce temps là en prison, Luna est dans la tourmente. Et Ulysse va devoir faire face à une révélation lourde de conséquences.

De leur côté, Thomas et Gabriel vont devoir faire face à un problème qui les dépasse…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 11 au 15 novembre 2024

Lundi 11 novembre 2024 (épisode 210) : Au sein de l’enquête, les faisceaux se rejoignent vers une seule et même personne. Vanessa, quant à elle, désapprouve complètement la nouvelle décision de sa fille. Alors qu’elle commence à aller mieux, Luna doit faire face à un nouvel obstacle.

Mardi 12 novembre 2024 (épisode 211) : A la résidence, Steve fait une terrible découverte. Malgré les réticences de sa mère, Ophélie termine les derniers ajustements. Tandis que Thomas aide Riva à avancer dans son enquête, ce dernier doit affronter un nouveau problème.

Mercredi 13 novembre 2024 (épisode 212) : Une mission des plus délicates demeure pour que tout rentre dans l’ordre. L’étrange comportement d’Ulysse éveille les soupçons de sa sœur et d’Apolline. De son côté, Nisma entend bien régler ses comptes.

Jeudi 14 novembre 2024 (épisode 213) : Chez les Kepler, une nouvelle arrivante ne fait pas que des heureux. De son côté, Luna décide de rendre un service qui pourrait lui être fatal. Alors qu’ils pensaient arriver à leurs fins, Riva et Thomas font face à un problème qui les dépasse.

Vendredi 15 novembre 2024 (épisode 214) : Ulysse est victime de révélations aux conséquences désastreuses. À la résidence, Jules essaie de remonter le moral de Steve à sa manière. De son côté, Nisma n’est pas dupe et entend bien percer le mystère à jour.

