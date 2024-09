Plus Belle La Vie spoilers : danger, révélations, les résumés jusqu’au 11 octobre 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 11 octobre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans le feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Luna sera en prison et une mauvaise nouvelle l’attend… Ses amies continuent de la soutenir malgré tout.

A la résidence, les habitants sont en danger et ils doivent faire face à des révélations. Dans le même temps, le comportement de Jules est toujours inquiétant… Et pour Apolline, ça tourne mal.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 7 au 11 octobre 2024

Lundi 7 octobre 2024 (épisode 185) : Chacun s’affaire à essayer de comprendre le comportement de Jules tandis qu’il continue d’agir dangereusement. De son côté, Aya s’interroge pour son futur. Pleine d’espoirs, Luna apprend finalement une malheureuse nouvelle.

Mardi 8 octobre 2024 (épisode 186) : Le cas de Jules continue d’intriguer ses proches ainsi que Léa et Riva. Apolline, quant à elle, est coincée dans une spirale infernale qui finit par lui coûter cher. Au Pavillon des fleurs, Blanche, au plus mal, peut compter sur Eric pour trouver des solutions.

Mercredi 9 octobre 2024 (épisode 187) : A la résidence, tandis que tous se pensent en danger, de nombreuses révélations sont faites. Une première hypothèse est écartée, mais la seconde n’est pas plus rassurante. De leur côté, Blanche, Jennifer et Barbara font une nouvelle fois preuve de solidarité avec leur amie.

Jeudi 10 octobre 2024 (épisode 188) : Morgane refuse de lâcher l’affaire : elle veut se battre. A la résidence, le nouvel agent de maintenance déstabilise Yolande, mais elle n’est pas seule à être chamboulée par cette arrivée. De son côté, Apolline croit avoir touché le fond, mais elle est aidée par ses deux anges gardiens.

Vendredi 11 octobre 2024 (épisode 189) : Chez les Nebout – Boher c’est l’hécatombe, mais Léa et Riva remarquent d’étranges similitudes. Alors qu’Aya est en plein doute, une offre inattendue vient renforcer son incertitude. Zoé, quant à elle, est prête à se mettre en danger, malgré les recommandations d’Ariane.

